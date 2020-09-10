Son dakika haber: Pozantı'daki yangın kontrollü olarak devam ediyor - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci günün sonunda devam ediyor. Ekipler, yangına kontrollü olarak müdahaleyi sürdürüyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisine dün saat 11.25'te henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiye ekipleri tarafından alana hapsedilerek, kontrollü olarak müdahale devam ediyor. - ADANA