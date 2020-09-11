Son dakika haberleri: ADANA YANGIN ÇAYIR YAYLASI MEVKİSİNE SIÇRADI - Son Dakika

Pozantı'daki yangınla mücadele için ekipler yoğun çaba gösteriyor (2)
Adana'nın Pozantı ilçesi Belemedik Vadisi'nde 3 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yakın yerleşim olduğundan ekipler, hızla bölgeye hareket etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangının ilerlemesinin durdurulmasına çalışılıyor.
Belemedik Vadisi'nde kurulan koordinasyon merkezi de Çayır Yaylası mevkisine taşındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:03 - Kaynak: DHA
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