"Hocaların hocası" Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika

"Hocaların hocası" Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı

01.04.2021 13:39

Korona virüs salgınında vefat eden ilk hekim olan "Hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Korona virüs salgınında vefat eden ilk hekim olan "Hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Türkiye'de korona virüs vakalarının ilk olarak görüldüğü günlerde görevine dört elle sarılan "Hocaların Hocası" Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu, 16 Mart tarihinde ateş ve öksürük şikayetleri ile görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Taşcıoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde tüm sağlık kuruluşlarında anıldı.

Taşçıoğlu'nun görev yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi Ana Girişinde düzenlenen anma etkinliğine İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Meliha Nalçacı, mesai arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Anma töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"En çok üzülenlerden biri İstanbul Tıp Fakültesi oldu"

Törende konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Geçen sene bu zamanlar maalesef kayıplarımız için anma törenleri yaptık. Bir sene geçti. Bir sene nasıl geçtiğini anlamadık. Dünya olarak, ülke olarak, insanlık olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Pandemi çok kişiye dokundu. Çok eve dokundu. Çok kişiye kaybettik. Bütün aileler üzüldü. En çok üzülenlerden biri İstanbul Tıp Fakültesi oldu. İstanbul Tıp Fakültesi salgının başından beri en çok kayıp veren ünitelerin başında geliyor. Çok değerli bilim insanlarını, hocalarımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Cemil abimiz bizim için çok değerliydi"

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Meliha Nalçacı, "Çok üzüldük. Hasta olduk. Yakınlarımızı kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Cemil abimiz bizim için çok değerliydi. Cemil Hoca başta olmak üzere tüm kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Kalanlara güç, kuvvet, sağlık diliyorum" diye konuştu.

"Bu salgında doğru temelde mücadele edeceğiz"

Pandemide 395 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "İlk yitirdiğimiz sağlık çalışanı bir eczacı meslektaşımızdı. 17 Mart'tı. Türk Tabipleri Birliği olarak ilk yitirdiğimiz hekim meslektaşımız Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu olunca büyük kongre kararıyla 1 Nisan'ı anma günü olarak kabul ettik. Bugün ardı ardına belediyelerden, Türkiye'nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının isimleri anlıyor. Onların anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Bu mücadelede çok önemli katkılar sundular. Biz onların anılar yaşatmaya, bu salgında doğru temelde mücadele edeceğiz. Tüm yitirdiğimiz meslektaşlarımız için buna söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Bize hekimliğin ilk adımlarını öğreten insandı"

Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun öğrencilerinden Mustafa Yılmaz, "Çok üzgünüz. Çok büyük bir hocamızı kaybettik. Hocaların hocası Cemil hocamızı kaybettik. Bize hekimliğin ilk adımlarını öğreten insandı. İyi bir insan olmayı, Ne şartlar altında olursa olsun hizmet etmeyi, hatta can vermeyi öğretmiş oldu" dedi.

"Hastayı çok sevmesi birinci özelliğiydi"

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun 30 yıllık mesai arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, "Cemil Hocamızı bir senedir her gün daha fazla özlüyoruz. Acı tabi azalmıyor. Her gün anmak, ismine yapılmış olan hastaneyi görmek, onu tanıma şansına erişemeyen genç öğrencilerin ondan bahsettiğini duymak acımızı bir nebze olsun hafifletiyor. 30 yıla yakın birlikte çalışmışlığımız var. Hocamızın iyi hekim olması onun en önemli özelliklerinden biri. Hocamız hekim kimliğini, kişiliğinde yaşatan, gösteren bir kişiydi. Hastayı çok sevmesi birinci özelliğiydi. Hiçbir hasta kapısından eli boş dönmemiştir" dedi. - İSTANBUL

Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı
Hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Hocaların hocası' Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anıldı - Son Dakika


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