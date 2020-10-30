Son dakika haber | Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil - Son Dakika

Son dakika haber | Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil

30.10.2020 11:16
Son dakika haber | Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değilHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün toz bulutu ile ülkeden ülkeye taşınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün toz bulutu ile ülkeden ülkeye taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş; ama onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil" dedi.

Kuzey Kore'de geçen hafta, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen 'sarı toz' bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toz bulutu ile virüsün taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan "O kadar uzun süre dış ortamlarda yaşamıyorlar; ama bakteriler için zaman zaman öne sürülür. Fakat hiç doğrulanmadı. Biz de bir ara, 'Afrika'da çöllerden acaba menenjit mikrobu geliyor mu' diye çalışmalar yaptık; ama göstermedi. Koronavirüsün tozla bir ülkeden bir başka ülkeye gitmesi mümkün değil. Günlerce süren bir iş bu. Örneğin virüsün Çin'den Kore'ye gitmesi için bayağı bir süre geçmesi lazım, canlı kalması mümkün değil zaten. Hava akımı ile özellikle damlacıkların havada daha uzak mesafelere gitmişliği gösterilmiş; ancak bir şehirden başka bir şehre gitmesi çok mümkün değil. Ancak normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, örneğin havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş en fazla. Onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil" diye konuştu.

'HERKES ŞEMSİYE BULUNDURMAK ZORUNDA'Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yağmur ile koronavirüsün bir ilgisinin olup olmadığına ilişkin, "Yağmurun virüs ile çok direkt ilgisi yok; ama maske ile var. Yağmurların başlamasıyla göreceğiz ki maskeleri taktığımızda maskeler ıslanacak. Şu anda kullandığımız cerrahi maskeler ıslandığı anda özelliğini yitiriyor. Onun için mutlaka tedbirleri alıp, hazırlıklı olmalıyız, herkes bir şemsiye bulundurmak zorunda. Yüzümüz ıslansa çok önemli değil; ama maske ıslandığında sürekli onu değiştirmek zorunda kalırız. Yağmurun olumsuz etkisi söyle düşünülebilir; insanlar kalabalık ve kapalı ortamlara girmek zorunda kalırlar, böyle bir negatif etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.'TOPLUMDA ÇOCUK VAKA SAYILARI OLDUKÇA ARTTI'

Türkiye'de çocuk koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk dalgada neredeyse hiç görmedik; ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu. Bu da toplumda çocuk vaka sayılarının oldukça arttığını gösteriyor. Çocuklar, evet daha hafif seyrediyor; ama milyonlarca çocuktan bahsediyorsak bunların içinde binlerce hastanelere yatan, yüzlerce yoğun bakım ihtiyacı olan, içinde de bir miktar kaybettiğimiz çocuk var. Çocuk vakalarının arttığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: Milletimizin başı sağ olsun Memleket Hareketi'nin kurucularını açıklayan İnce, cumhurbaşkanlığı iddialarını yanıtladı Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Son 16 golün 10'unu bizim çocukların attığı Lille, Avrupa'da bir ilki başardı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz" Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı
Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak         
12:22
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem         
12:08
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı         
11:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı         
11:26
Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi         
11:03
11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek 11 senedir verdiği hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı: Ayıplı çıkan sıfır aracı yenisiyle değiştirecek         
10:27
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı Aşk yaşadıkları konuşulan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan aynı eve girerken yakalandı         
07:35
11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı         
23:55
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 12:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüsün toz bulutu ile kilometrelerce taşınması mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei