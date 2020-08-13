Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek - Son Dakika

Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek

Bir son dakika haberine göre HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kurban Bayramı'nın etkisini bu ay ve önümüzdeki birkaç ay içinde görebiliriz. Sahillerdeki kalabalıklaşmalarda genellikle genç insanlar var.

Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek, System.String[]

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, " Kurban Bayramı'nın etkisini bu ay ve önümüzdeki birkaç ay içinde görebiliriz. Sahillerdeki kalabalıklaşmalarda genellikle genç insanlar var. Bunların çoğu virüsü aldığında belirti göstermediği için biz bunlara tanı koyamıyoruz. O yüzden Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecektir" dedi.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, bazı illerde taziye ziyareti nedeniyle artan koronavirüs vakalarına ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, genel anlamda kalabalıklaşmaları engellemek gerektiğine vurgu yaptı. Ceyhan, "Bu kalabalıklaşmalar ne kadar çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle olursa o kadar tehlikeli. 10 kişilik bir topluma virüs taşıyan biri girerse 2-3 kişiye bulaştırır; ama binlerce insanın olduğu kalabalığa girerse orada birkaç yüz kişiye bulaştırır. Bunlara mutlaka sayı sınırlaması koyulması gerekir. Örneğin; 'arkadaş-akraba toplantılarına 10 kişi' dersiniz, 'bir taziye evlerine aynı anda 15 kişi girebilir' dersiniz, 'bir asker uğurlama törenine en fazla 20 kişi katılabilir' dersiniz. Bu sınırlamaları koymak size birden bire patlama şeklinde bir yerden çok sayıda vaka çıkmasını engeller. Şu dönemde gerek sahillerdeki kalabalıklar gerek bu kutlamalar bunlar hep tehlikeli. Sizin orada koronavirüs vakası olduğunu bilmenize gerek yok. Orada mutlaka bir pozitif vaka varmış gibi düşünerek davranmanız lazım. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 200 bin civarında bu şekilde tanısı konmamış; ama virüs bulaştıran kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bunlardan biri ya da birkaçı o grupta olabilir" diye konuştu. 'BAYRAMIN ETKİSİNİ ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY GÖRECEĞİZ'Bayram tatilinin vaka sayılarına nasıl yansıyacağını değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, "İnsanların zannettiği gibi 'bir kalabalıklaşma oluyor, kuluçka süresi yani 1-2 hafta sonra vakalar patlıyor' şeklinde olmuyor genellikle. Genellikle bu, aylara yayılıyor. Örneğin; Kurban Bayramı'nın etkisini  bu ay ve önümüzdeki birkaç ay içinde görebiliriz. Sahillerdeki kalabalıklaşmalarda genellikle genç insanlar var. Bunları çoğu virüsü aldığında belirti göstermediği için biz bunlara tanı koyamıyoruz. O insan gidiyor, ikinci defa sağlıklı insan grubuna bulaştırıyor, yine görmüyoruz. 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı derken bir bakıyorsunuz riskli grupta birilerine bulaştırmaya başlamış. Biz mesela 2 ay sonra Kurban Bayramı'nda başlayan bir bulaşın etkisini görüyoruz. O yüzden bundan sonra Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecektir, diye düşünüyorum" dedi. 'ARTIŞ DÖNEMİ BEKLİYORUZ'Yaz aylarında pandeminin biteceği öngörüsünün yanlış olduğunu belirten Ceyhan, "Arkada 100 yıllık bir tecrübe var. Hiçbir pandemi yaz gelince bitmemiş. Bunların hepsi yıkıcı etkiyi yaz aylarında yapmış. Kış aylarında artış göstermesinin en büyük nedeni özellikle kapalı ortamlarda kalabalıklaşmaların artması. Burada okullar ve iş yerlerinin devreye girmesi büyük rol oynuyor. Bunların devreye girmesiyle bir artış dönemi bekliyoruz. Bu ikinci büyük bir dalga şeklinde olur mu, bunu pek sanmıyorum" diye konuştu. 'SAÇ DÖKÜLMESİ KORONAVİRÜSLE İLİŞKİLİ OLABİLİR'ABD'li oyuncu Alyssa Milano'nun koronavirüs nedeniyle saçlarının dökülmesini de değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, şunları kaydetti:

"Gündemde olduğu için her gün yeni yeni belirtiler yayımlanıyor. Bunlara dikkatli yaklaşmak lazım. İstatistiksel anlamı olması lazım. Birkaç gün önce de bir hıçkırık yayımlandı. Bunların birçoğu koronavirüsle ilintili. Şöyle ilintili; koronavirüs bağışıklık sisteminin anormal çalışmasına yol açıyor. Saç dökülmesinin önemli nedenlerinden biri de immünolojik nedenlerdir. Eğer saç hücrelerine de antikor gelişirse bu şekilde belirtiler de ortaya çıkabilir, aynen böbreklerde, karaciğerde, deride, birçok organda fonksiyon bozuklukları çıktığı gibi. Bu da koronavirüs ile ilişkili olabilir. Ama bu bir koronavirüs belirtisi midir, onu mutlaka istatistik testler ile değerlendirmek lazım. 1 vakalık, 2 vakalık belirtileri biraz gözlemlemek lazım."


Kurban Bayramı, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Kurban Bayramı'ndaki görüntülerin etkileri devam edecek - Son Dakika
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