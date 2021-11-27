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Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Turkovac ile ilgili bilimsel açıklama yok - Son Dakika

Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Turkovac ile ilgili bilimsel açıklama yok

27.11.2021 11:43
Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Turkovac ile ilgili bilimsel açıklama yok

Son dakika gündem haberine göre Prof. Dr. Ceyhan: TURKOVAC ile ilgili bilimsel açıklama yokHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın henüz yeterli sayıda kişiye uygulanmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan: TURKOVAC ile ilgili bilimsel açıklama yok

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, acil kullanım onayı başvurusu yapılan yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın henüz yeterli sayıda kişiye uygulanmadığını söyledi. Ceyhan, "Böyle bir aşının Faz-3 çalışmasının minimum 30-40 bin vaka üzerinde yapılması gerekir. Oysa bakanlığın açıklamalarından 2 bin vakayı daha yeni bulduğumuzu öğrendik. Henüz bilimsel bir açıklama yok, sonuç açıklanmadı. Sadece beyanlar var, 'biz etkili gördük' şeklinde beyanlar. Bunlar bilimsel anlamda yeterli değil" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı başvurusuna ilişkin, Türkiye'nin de dünyanın da yeni aşılara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin kendi ürettiği aşının elinde olması bir güvencedir, aşı yapılmasını kolaylaştırır, destek olur. 'Milli aşı olursa yaptıracağım' diyen, başta sayılarının çok olduğu söylenen; ama geldiğimiz noktada öyle olmadığı görülen bir grup insan var. Belki onların da aşı olmasına yardımcı olabilir. Bu yüzden bu çok önemli bir gelişmedir" dedi.

'HENÜZ BİLİMSEL AÇIKLAMA YOK'Prof. Dr. Ceyhan, aşının Faz-3 çalışmasındaki vaka sayısının az olduğuna dikkat çekerek, "Ancak diğer taraftan böyle bir aşının Faz-3 çalışmasının minimum 30- 40 bin vaka üzerinde yapılması gerekir. Oysa bakanlığın açıklamalarından 2 bin vakayı daha yeni bulduğumuzu öğrendik. 2 farklı Faz-3 çalışması yürütülüyor. Biri direkt başlangıçta aşılamada kullanılıyor, diğeri daha önce 2 doz Sinovac yaptıranlara 3'üncü doz TURKOVAC yapılıyor. Bu her ikisinde de bizim anladığımız kadarıyla henüz bilimsel bir açıklama yok, sonuç açıklanmadı, bunun yayın haline getirilip bir yerde yayımlanması lazım. Sadece beyanlar var, 'biz etkili gördük' şeklinde beyanlar. Bunlar bilimsel anlamda yeterli değil" diye konuştu.'BİLİMSEL ANLAMDA PROBLEM OLUR'

Prof. Dr. Ceyhan, bilim dünyasında güvenirliğin kaybedilmemesi için çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Yarın geniş çaplı çalışmalarda söylediğiniz gibi bir etki çıkmazsa o zaman bilimsel anlamda büyük bir problem olur o. Çünkü bilimin uluslararası kuralları vardır. Bu ruhsatlandırmalar, acil kullanım onayları bu kurallar ile yapılır, her ülkede değişmez kurallardır bunlar. Bunu Rusya birkaç defa yapmaya çalıştı, bütün dünya tepki gösterdi, geri adım atmak zorunda kaldılar. Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla yeterli sayıda kişiye uygulanmadı aşı. Bu veri ile acil kullanım onayı alıp yaparsanız kanun açısından bir engeli yok; ama bilimsel kurallar açısından bu ciddi sakıncalı bir durumdur. Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz, ürettiğimiz diğer ürünlere bakış da değişebilir. Bu yüzden bu konuda çok dikkatli olmamız lazım" ifadesini kullandı.

Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Turkovac ile ilgili bilimsel açıklama yok

Mehmet Ceyhan, Tıp Fakültesi, TURKOVAC, Ceyhan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Prof. Dr. Ceyhan: Turkovac ile ilgili bilimsel açıklama yok - Son Dakika


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