KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'un yanı sıra özellikle ilçelerde koronavirüs vaka sayıların artış eğiliminde olduğunu belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti. Aydın, "Şehir olarak birinci dalganın ikinci pikindeyiz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, Trabzon'da kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin denetimler de devam ediyor. Kentin işlek cadde ve sokaklarında, vatandaşların özellikle maske ve mesafe tedbirlerine yeterince uymadığı gözlemleniyor. Şehrin işlek caddelerinde dolaşan bazı vatandaşların ise maskesiz dolaştığı, bazılarının ise polisi görünce maske taktığı dikkat çekerken, kimilerinin de maskeyi koluna taktığı görüldü.