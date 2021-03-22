Son dakika haber... Prof. Dr. Feride Severcan, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde - Son Dakika

ABD Stanford Üniversitesi'nin dünya genelinde tüm bilimsel branşlarda özel bir ekip çalışması ve kapsamlı bir değerlendirmeyle hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi yayınlandı. Altınbaş Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Severcan, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji ve Analitik Kimya alanlarında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada bilim insanları atıf sayıları, H-Index değerleri, ortak yazarlıkları, makalelerdeki farklı yazar konumları, multidisipliner çalışmalarda yer alma durumları gibi etki faktörlerine bağlı olarak kariyerleri boyunca değerlendirildi. Yapılan çalışmada, tıptan sosyolojiye, fizik ve kimya alanından mühendislik ve ekonomiye kadar çok sayıda başlıkta dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin yürüttükleri bilimsel çalışmalar ve yayınladıkları makaleler değerlendirmeye alındı.

Farklı branşlardan bilim insanlarının 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırıldığı çalışmada, dünyanın en iyi 159 bin 684 bilim insanı (ilk yüzde 2) belirlendi ve söz konusu liste PLOSBiology dergisinde yayımlandı. Listede, Altınbaş Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Severcan, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji ve Analitik Kimya alanlarında "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasında yer aldı. Google Scholar arama motoruna göre en çok atıf alan akademisyenler sıralamasında

Altınbaş Üniversitesi'nden 11 isim yer aldı

Altınbaş Üniversitesi ayrıca, açık Google Scholar profilleri üzerinden yapılan bir araştırmada dünyada en çok atıf alan akademisyenler ve H-Index'i listesinde 11 kişi ile yer aldı. Prof. Dr. Murat Alper tarafından yapılan çalışmada Türkiye'den akademisyenler, dünya genelinde bilim insanlarının yayınları ve üretkenlikleriyle birlikte çalışmalarından yapılan alıntıların etkisinin ölçüldüğü H-Index'i ve atıf alma durumuna göre araştırıldı ve atıf sayısı bin ve H-Index'i 15'in üzerinde değerlere sahip 6 bin bilim insanı sıralandı.

Researchgate.com'da yayınlanan çalışmada, listede yer alan Altınbaş Üniversitesi akademisyenleri; Feride Severcan, Gıyasettin Baydaş, Osman Nuri Uçan, Hayriye Sönmez, Selma Yılmazer, Sabri İlhan Ramoğlu, Ceyhan Altun, Çağrı Erhan, Ahmet Mahfi Eğilmez, Ali Berktay ve Tunç Fışgın isimlerinden oluştu.