Son dakika haber! Prof. Dr. Rahmi Örs: "Covid pozitif olan anneler tedbirlerini alarak bebeklerini emzirmeye devam... - Son Dakika

Son dakika haber! Prof. Dr. Rahmi Örs: "Covid pozitif olan anneler tedbirlerini alarak bebeklerini emzirmeye devam...

Bir son dakika haberine göre Prof. Dr. Rahmi Örs: "Covid pozitif olan anneler tedbirlerini alarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli" Çocuk Hastalıkları ve Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, Covid enfeksiyonunu geçiren annelerin, bebeklerini emzirmelerine tedbir alarak mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haber! Prof. Dr. Rahmi Örs:

Prof. Dr. Rahmi Örs: "Covid pozitif olan anneler tedbirlerini alarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli"

KONYA - Çocuk Hastalıkları ve Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, Covid enfeksiyonunu geçiren annelerin, bebeklerini emzirmelerine tedbir alarak mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Neonataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, bugünlerde korona virüs (Covid-19) enfeksiyonunun toplumda yaygınlaşmasıyla beraber emziren annelerin de bu enfeksiyona yakalanması sonrası, enfeksiyon sırasında emzirmeye devam edilmesi konularında çok soru geldiğini söyledi. Sosyal medya üzerinden de bu konuda doğru bilgileri ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Rahmi Örs, "Ciddi bir bilgi kirliliği var ve yanlış birtakım mesajlar veriliyor. Örneğin, Covid pozitif annelerin bebeğini emzirmemesi gerektiği gibi özellikle Covid enfeksiyonunu geçiren, pozitif olan veya kuşkulu durumda olan annelerin mutlaka bebeklerini emzirmeye devam etmesini söylüyoruz. Çünkü anne sütüyle bu enfeksiyonu geçirdiğine dair bir kanıt yok. Ancak el temizliğine, sağarken, bebeği tutarken dikkat etmek lazım. Yine bebekte anneleri emzirirken mutlaka maskeyle emzirmesi lazım. Bazen Covid enfeksiyonu geçiren annelerin bebeklerin annelerden ayrıldığını, başka evlere tedbir amaçlı ayrıldığını duyuyoruz. Bu da doğru değil. Anne aynı evde bebeğiyle kalabilir. Aynı odada kalabilir ama aynı yatağı paylaşmasın, yan yana yatmasın. Bebeğini maskeyle emzirdikten sonra en az bir buçuk iki metrelik mesafede bebeğiyle aynı odayı paylaşmaya devam edebilir" dedi.

"Anne sütü Covid'e karşı bebekleri korumadaki en büyük araç olacak"

Bu süreçte tedavi edilen annelerin olduğunu anlatan Rahmi Örs, özellikle hidroksiklorokinin sağlık kuruluşları tarafından çoğu anneye tedavi amaçlı verildiğinin kaydetti. Bu ilacı kullanan annelerin de yine bebeklerini emzirmesinde bir sakınca olmadığını belirten Örs, "Yeni antiviral ajanlarda, favipiravirde de yakın zamana kadar bilgilerde biraz daha tedbirli davranma önerilirken, en güncel bilgi de annelerin bebeklerini de emzirebileceği ancak bebeklerin karaciğer tahlili ve kanda birtakım değerlerin ve şikayetlerinin kontrol edilmesi gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla anne sütü çok önemli. Şu anda dünya korona virüsle uğraşıyor. Muhtemelen yıllar sonra anne sütünün bu enfeksiyondan koruyucu rolü çok daha iyi anlaşılacak diye düşünüyorum. Çünkü enfeksiyon hastalıklarının geçmişteki seyrinde bunu defaatle gözledik. Dolayısıyla bu süreçte bebeklerin anne sütünden mahrum kalmaması, mutlaka emzirilmesini öneriyoruz. Annesinden ayrı olup, örneğin yoğun bakımda yatan, Covid pozitif olan annelerin de mutlaka sütlerini sağarak göndermeleri gerektiğini söylüyoruz. Yoğun bakımda yatan bebeklerin annelerinin sütlerini yine hijyen kurallarına dikkat ederek, ayrı süt torbalarına alarak getirmeleri gerektiğini ailelere söylüyoruz. Anne sütü bu süreçte Covid enfeksiyonuna karşı bebekleri korumadaki en büyük araç olacak. Bu yüzden emzirmeye kesinlikle ara vermesinler, devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Örs ayrıca, Covid enfeksiyonu geçiren annelerin, ilaç kullanmalarıyla beraber bebeklerini emzirdikleri halde psikolojik ve moral olarak da çok daha iyi olduğunu, bunun da enfeksiyonu atlatmalarında katkı sağladığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Sosyal Medya, Koronavirüs, Çocuk, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Prof. Dr. Rahmi Örs: 'Covid pozitif olan anneler tedbirlerini alarak bebeklerini emzirmeye devam... - Son Dakika

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