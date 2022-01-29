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Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor

29.01.2022 09:59
Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor

Son dakika haberler: EGE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, 'Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını söyledi.

EGE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, 'Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını söyledi. Taşbakan, "Yüksek oranda hastayla karşı karşıyayız, 1 ayda 3 kata yakın artış oldu. 'Omicron'un yüzeylerde daha uzun süre kalması, bulaşıcılığın artmasında önemli rol oynuyor. Plastik yüzeylerde bu süre yaklaşık 8 güne kadar uzuyor" dedi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşbakan, artan vaka sayılarıyla ilgili 'Omicron'un bulaşıcılık oranına dikkat çekti. 'Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını belirten Prof. Dr. Taşbakan, "Şu anda çok yüksek oranlarda hastayla karşı karşıyayız. Son 1 ayda 3 kata yakın artış oldu. Bunun pek çok sebebi var. 'Omicron'un yüzeylerde daha uzun süre kalması bulaşıcılığın artmasında önemli bir rol oynuyor. Plastik yüzeylerde bu süre yaklaşık 8 güne kadar uzuyor. Bu sebeple el hijyenimize çok dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

'İZLEM ALTINDA OLAN VARYANTLAR VAR'Yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Uzunca bir süre bu varyantlarla uğraşacağız. İzlem altında olan varyantlar da var. 'Omicron'dan sonra karşımıza hangisi gelecek, bilmiyoruz ama bir süre daha Covid-19'un devam edeceğini öngörüyoruz. 'Omicron'un grip gibi geçtiğine dair bir düşünce hakim. Bu doğru değil çünkü şu anda yoğun bakım servisleri dolu. Yoğun bakım servislerinde özellikle hassas gruptaki hastalarımız yatıyor. Ölüm oranları bu gruplarda yüksek. Bu nedenle basite indirgememiz lazım. Sağlıklı ve aşılı kişilerde çok ağır hastalık yapmıyor ama risk gruplarındaki ölüm oranlarını azımsamamız gerekiyor" dedi. 'SEMPTOMLAR BAŞLADIKTAN SONRA TEST YAPILMALI''Omicron'un ortaya çıkan diğer varyantlardan farklı olduğunu belirten Taşbakan, "'Omicron'un hastalığı aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkma süresi diğer varyantlara göre daha kısa. Hastalık bulaştıktan sonra 2-3 gün içinde burun akıntısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler meydana geliyor. Bu semptomlar başladıktan sonra hemen test yapılması gerekiyor. 'Omicron'un semptomları 'Delta'ya göre biraz daha hafif. Bulaşıcılığı önlemek adına hastalığı saptamak çok önemli. Semptomlar başladıktan sonra izolasyona dikkat etmemiz lazım. Önlemlerimizi mutlaka almak zorundayız" diye konuştu. 'TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLARLA KARŞILAŞIYORUZ'Eksik aşıların tamamlanmasına yönelik uyarıda bulunan Prof. Dr. Taşbakan, "Aşı zamanımız ve tekrar dozlarımız geldiyse onları mutlaka yaptırmamız şart. Kalabalık ortamlardan olabildiğince kaçınmak gerekiyor. Yeni yeni varyantlarla karşılaştığımız zaman aşının etkinliği de varyantlara karşı azalabiliyor. Yeni bir varyant çıktığında herkes hastalığı geçirse bile diğer varyantlarla hasta olma riski var. 'Omicron' döneminde tekrarlayan enfeksiyonlarla sık karşılaşıyoruz. 6 ay önce, 1 yıl önce Covid-19 geçiren bir daha geçiriyor. Covid-19 geçirenlerin bir hekime başvurup muayenelerini yaptırmalarını ve aşı hakkında bilgi almalarını öneriyorum. Ne zaman aşı olacakları konusunda bilgi almaları önemli. Covid-19 geçirenler 'Geçirdim ve bitti' diye düşünmesin. Yeniden enfeksiyonlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor
Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor
Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor
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Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor - Son Dakika
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