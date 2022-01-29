Son dakika haber! Prof. Dr. Taşbakan: 'Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor - Son Dakika

EGE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, 'Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını söyledi. Taşbakan, "Yüksek oranda hastayla karşı karşıyayız, 1 ayda 3 kata yakın artış oldu. 'Omicron'un yüzeylerde daha uzun süre kalması, bulaşıcılığın artmasında önemli rol oynuyor. Plastik yüzeylerde bu süre yaklaşık 8 güne kadar uzuyor" dedi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşbakan, artan vaka sayılarıyla ilgili 'Omicron'un bulaşıcılık oranına dikkat çekti. 'Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını belirten Prof. Dr. Taşbakan, "Şu anda çok yüksek oranlarda hastayla karşı karşıyayız. Son 1 ayda 3 kata yakın artış oldu. Bunun pek çok sebebi var. 'Omicron'un yüzeylerde daha uzun süre kalması bulaşıcılığın artmasında önemli bir rol oynuyor. Plastik yüzeylerde bu süre yaklaşık 8 güne kadar uzuyor. Bu sebeple el hijyenimize çok dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.