Son dakika haber! Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi

01.01.2021 10:53
Son dakika haber! Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni küresel salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni küresel salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Ersoy, Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ve ödül kazanan projeleri açıklamak ve konuşmalarını yapmak üzere TOVAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve Özsoy ailesi katıldı.

Prof. Dr. Yahya Özsoy'un aramızdan ayrılışının her yıl dönümünde yapılan ve bu yıl yaşanan küresel salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen toplantıların ve ödül töreninin amacı hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

"Prof. Dr. Erdal: "Proje üreten gençler hocamızın anısını yaşatmak amacıyla ödüllendiriliyor"

"Hem değerli bilim insanı Özsoy'un eğitim alanındaki hizmetlerini anmak hem de başta öğretmen adayı öğrenciler ve diğer yükseköğrenim öğrencileri olmak üzere topluma hizmeti amaçlayan her çevreden toplum gönüllülerini desteklemek amacıyla pek çok çalışma yapılıyor. Bu anlayışla üniversitelerde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje üreten gençler hocamızın anısını yaşatmak amacıyla ödüllendiriliyor. Bu toplantılar, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'nın desteği, Özel Eğitim Bölümü'nün çaba ve emekleri ile Özsoy Ailesi'nin katkılarıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla emeği geçen herkesi çabalarından ve çalışmalarından dolayı kutluyorum."

TOVAK Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri kapsamında bu yıl 13'üncüsü verilen ödüller "Hizmet Ödülü" ile "Özel Ödüller" alanında sahiplerini buldu. Hizmet ödülü Özsoy Ailesi tarafından, özel ödüller de her yıla özgü olarak farklı kişi ve kurumlar tarafından karşılanıyor. Sonuç olarak yapılan değerlendirmelerde bu yıl bir proje Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmeti ödülü, bir proje Prof. Dr. Tahir Özgü özel ödülü, bir proje de Özel Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesi özel ödülü için uygun bulundu.

Verilen ödül kategorileri ise şu şekilde:

"Engelsiz Dershane" adlı 27 no'lu projeye TOVAK - Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2020 - Prof. Dr. Tahir Özgü Özel Ödülü .

"Bedenimi Seviyorum" adlı 30 no'lu projeye TOVAK - Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri 2020 - Özder Eskişehir Şubesi Özel Ödülü .

"Evim Okulum" adlı 17 no'lu projeye TOVAK - Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı Prof. Dr. Yahya Özsoy 2020 - Toplum Hizmetleri Ödülü. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor         
10:12
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspa vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspa vatandaş engelledi         
09:41
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi         
07:48
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 11:03:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei