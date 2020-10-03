Son dakika haber: Propolisin Ar-Ge merkezi tescillendi - Son Dakika

Türkiye'nin yerli inovasyon ödüllü propolisi BEEO'nun Ar-Ge merkezi, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylandı.

Genel Müdür, Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ar-Ge merkezinde farklı uzmanlık alanlarından 30'a yakın çalışan bulunduğunu ve bu ekibin bugüne kadar 6 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladığını söyledi.

Kurulduğu 2013 yılından beri gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla halihazırda 20 farklı üniversite iş birliği ile Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı " Merkezimizde, 30 bilimsel yayın, 3 kitap, 6 yüksek lisans ve doktora tez çalışması yayınlandı. Arıcılık ve arı ürünleri alanında çok sayıda kongre, sempozyum, seminer düzenlendi. Yaptığımız çalışmalarla, 34 başarı ödülüne layık görüldük. Ülkemizde arıcılığın ve arı ürünlerinin geleceğini değiştiriyor, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Propolisi ilk defa "Sözleşmeli Arıcılık Modeli" ile yerli olarak üretip, patentli özütleme teknolojisini geliştiren ve katma değerli yüzde yüz doğal ürünlere dönüştüren firmamızda, Ar-Ge yeteneğimiz ile tüketicilerimize sürekli yeni ürünler sunmaya devam ediyoruz. Anadolu Propolisini 14 ülkeye ihraç ederek dünyaya tanıtıyoruz. Bu yıl Ar-Ge merkezimiz, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığımız tarafından da onaylandı. Bu önemli destekle çalışmalarımıza daha büyük bir azimle, daha da hızlı bir şekilde devam edeceğiz."dedi.

"Türkiye propolisi çok sevdi"

Türkiye'de arı ürünlerine ilginin, son 5 yıllık dönemde başta propolis olmak üzere 10 katına çıktığını söyleyen Aslı Elif Tanuğur Samancı, doğal ve sağlıklı gıda pazarında, genel arz ve talebin propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi ürünlere kaydığını ifade etti.

"Kovandan sofraya"

Tanuğur, bugüne kadarki ulusal ve uluslararası başarısında Ar-Ge çalışmalarına yaptıkları yatırımın katkısının büyük olduğunu belirterek " Kurmuş olduğumuz alt yapı sayesinde kovandan sofraya tüm süreçleri kontrolümüz altında olan, tamamen doğal formüller üretebiliyoruz. İnsanların sindirebileceği özüt formuna getirdiğimiz propolis ile tamamen doğal damlalar, şuruplar, spreyler, tabletler, ham ballı arı sütlü ve çerezli karışımlar ile cilt bakım ürünleri üretiyoruz" dedi. - ANTALYA