Son dakika haber... Psikolog Naci Subay'dan, uzaktan eğitim alacak öğrencilere uyarı - Son Dakika

Son dakika haber... Psikolog Naci Subay'dan, uzaktan eğitim alacak öğrencilere uyarı

Son dakika haberine göre PSİKOLOG Naci Subay, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin adaptasyon sorunu yaşayaşacağını belirterek, "Kendilerine okuldaymış gibi ortam yaratmaları gerekiyor.

Son dakika haber... Psikolog Naci Subay'dan, uzaktan eğitim alacak öğrencilere uyarı, System.String[]

PSİKOLOG Naci Subay, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin adaptasyon sorunu yaşayaşacağını belirterek, "Kendilerine okuldaymış gibi ortam yaratmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

Ankara'da görev yapan Psikolog Naci Subay, eğitim-öğretim sürecinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının öğrencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Öğrencilerin alışık olduğu eğitim sisteminden başka bir sisteme geçtiklerini hatırlatan Subay, uzaktan eğitim sisteminde başarılı olmak için öğrencileri psikolojik olarak iyi hazırlamak gerektiğini vurguladı. Subay bu süreçte hem öğrencilerin hem de ailelerin etkilendiğini söyleyerek, "Önceki öğrenim dönemimizde bizim daha çok okulda öğretim dönemimiz vardı, ama artık şimdi aileler elini taşın altına koydu ve evde eğitim öğretim görmeye devam ediyorlar. Orada çocuklarının yeterince eğitim alıp almadıklarını temel eğitimlerinin doğru verilip verilmediğinin kaygılarını yaşıyor velilerimiz. Çocuklar da adaptasyon sorunu yaşıyor. Öğrencilerin kendilerine okuldaymış gibi ortam yaratmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLAR DERSE BAŞLAMADAN ÖNCE ÜSTLERİNİ DEĞİŞTİRSİN'Uzaktan eğitim konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Subay, "Ailelerimiz, belirli saatler aralığında okula gidiyormuş gibi çocuklarımızı kaldırmaları gerekiyor. Kaldırdıktan sonra süreç nasıl işliyorsa o şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekiyor. Bir kere tamamen hazır olmaları için çocuklarımızın kendilerinin üstlerini bile değiştirmesini istiyoruz. Çünkü o moda o psikolojiye bürünmeleri gerekiyor. Daha sonra kendisine ait bir ortamda okula gidiyormuş gibi bu ortama geçmeli ve uzaktan eğitimini alması gerekiyor. Yine belirli aralıklarla teneffüse çıkıyormuş gibi aralar vermeli, bu aralarda aile ihtiyaçlarını gidermeli ve tekrar yerine dönmeli ki okuldaki düzenin devam ettiğini anlayıp adaptasyon sorunu çok çekmemeli gerekir." diye konuştu. 'AİLELER UZAKTAN EĞİTİM İÇİN ODALAR HAZIRLASIN'Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin çocukları için özel odalar hazırlamaları gerektiğini vurgulayan Subay, şunları kaydetti:

"Bir kesim aile çalışıyor, çocuklarını farklı ortama götürüyor, bir kesim çalışmıyor evdeler. Onlar için nerede çocuk yaşayacaksa özel odalar istiyoruz. Yani çocuğa ait yer olsun. Bilgisayarı sürekli açık olsun tableti yanında olsun. Yani kendisini okul ortamında hissettirecek zemin hazırlaması gerekiyor. Çocuklarına ara ara eğitime girmesi gerektiğini, onu uzaktan da kontrol mekanizmasıyla devam ettirmesini istiyoruz."


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 20:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Psikolog Naci Subay'dan, uzaktan eğitim alacak öğrencilere uyarı - Son Dakika

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