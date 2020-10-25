Son dakika haber! PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı

25.10.2020 13:53
Son dakika haber! PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! PSV'li 6 futbolcu koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor

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