Son dakika haber... Pursaklar'da düğünler kontrol altında - Son Dakika

Son dakika haber... Pursaklar'da düğünler kontrol altında

Gelen son dakika haberlerine göre Pursaklar Belediyesi, müşterilerine kapılarını açan düğün salonlarını hem denetliyor hem de dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Pursaklar Belediyesi, müşterilerine kapılarını açan düğün salonlarını hem denetliyor hem de dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

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Pursaklar'da düğün salonları yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı. Korona virüsle mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren düğün salonları, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda dezenfekte edilmesinin ardından Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Ekipler tarafından denetlenen düğün salonlarının işletmecileri ve çalışanları, genelgeyle belirlenen kurallara eksiksiz uyularak, vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması, misafirlerin girişinde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılması, her masada kolonya bulundurulması, oturma düzeninin masalar arası en az 1,5 metre, takı merasiminin mekanın uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. toplama kutusuna konulması hususlarında uyarılarda bulunuldu.


"Lütfen kurallara uyalım, lütfen birbirimizin sağlığını koruyalım"


İşletme sahipleri ve düğün sahiplerinin maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara azami dikkat etmeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği 21 maddelik genelge doğrultusunda hem işletme sahiplerinin hem de gelen misafirlerin uyması gereken kurallar var. Salon girişlerinde bu kuralları detaylı olarak görebilirsiniz. Bu mutlu günümüz acıya dönüşmesin. Lütfen kurallara uyalım, lütfen birbirimizin sağlığını koruyalım. 2020'de evlenecek bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.


Denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini dile getiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların oluşabilecek en küçük sıkıntıyı hemen kendilerine iletmeleri gerektiğini belirtti. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Pursaklar'da düğünler kontrol altında - Son Dakika

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