Son dakika haber... Pursaklar'da kurban ibadeti sorunsuz yerine getirildi - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi tarafından korona virüs tedbirlerine göre hazırlanan Modern Kurban Satış ve Kesim alanı, Pursaklar halkının kurban ibadetlerini sorunsuz olarak yerine getirmesini sağladı.

Pursaklar'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde eda ettikten sonra sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına gelerek belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesiz girişe izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu.

Bayramın 1. Günü Kurban Kesimi Tamamlandı

Kokusuz, hijyenik modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, üst düzey güvenlik önlemleri, mescid, 1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli akışı sağlanırken, otopark, cafe, gelişmiş ses sistemleri ulaşılabilirliğin kolaylaştırıldığı, kurbanlık poşetleri ile etlerin temiz ve hijyenik bir şekilde paketlenmesiyle birlikte bayramın birinci günü saat 17: 00 itibari ile kesim işlemlerini tamamlayan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara koronavirüs tebdirlerini de elden bırakmadan hijyenik bir ortamda coşkulu ve keyifli bir bayram yaşattı.

Temizlik ve hijyenin önemli olduğu alanda Kurban Bayramı boyunca ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapılırken, genel temizliğin yanı sıra çöplerde düzenli olarak alındı. Kurban Bayramı'nda koordineli olarak çalışan ekipler vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesini sağladı. Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Veterinerler ve profesyonel kasap kadrosu ile Kurban Satış ve Kesimhanesinde hazır bulundu.

İnternet'in her alanda getirdiği kolaylığı, kurban bayramında da kurban kesme konusunda vatandaşların hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, alana gelen sayısını en aza indirgemek için http://seyret.pursaklar.bel.tr internet sitesi üzerinden kurban kesimini canlı yayınla Pursaklar halkının hizmetine sundu.

Kurban Kesim anını canlı yayın ile hemşehrilerinin hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kesim anında alana gelmeden vekalet usulü ile kurbanlarının kesimini ekranlarının başında izleme imkanı buldu.

Pursaklar Belediyesinin çevre ve insan sağlığını tehdit edecek görüntülerin oluşmaması için yapmış olduğu üstün gayret ve sağladığı imkanlardan memnun olduklarını ve sorunsuz bir kurban kesim olanağı sağlandığını belirten vatandaşlar, başta Başkan Ertuğrul Çetin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - ANKARA