Son dakika haber... Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi

15.10.2022 11:40
Son dakika haber... Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi

Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.?

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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