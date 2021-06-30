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Son dakika haber | Putin, Karadeniz'deki İngiliz gemisini batırsalardı bile üçüncü dünya savaşının çıkmasının zor olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haber | Putin, Karadeniz'deki İngiliz gemisini batırsalardı bile üçüncü dünya savaşının çıkmasının zor olduğunu söyledi

30.06.2021 15:28
Son dakika haber | Putin, Karadeniz'deki İngiliz gemisini batırsalardı bile üçüncü dünya savaşının çıkmasının zor olduğunu söyledi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta İngiltere'ye ait bir savaş gemisinin Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın kara sularındaki eylemine ilişkin, "Bu gemiyi batırsak bile, dünyanın, 3. dünya savaşının eşiğinde olacağını hayal etmek yine de zor olurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta İngiltere'ye ait bir savaş gemisinin Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın kara sularındaki eylemine ilişkin, "Bu gemiyi batırsak bile, dünyanın, 3. dünya savaşının eşiğinde olacağını hayal etmek yine de zor olurdu." dedi.

Putin, canlı yayınlanan "Doğrudan Hat" programına katılarak vatandaşların yönelttiği soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı yaptırmanın önemini anlatan Putin, kendisinin "Sputnik V" aşısı yaptırdığını bildirdi.

Aşı yaptırdıktan sonra kendisinde çok yüksek oranda antikor oluştuğuna dikkat çeken Putin, vatandaşları Kovid-19 aşısı konusunda dedikodu yapanları değil, uzmanları dinlemeye çağırdı.

"Ukrayna'nın hayati konuları Kiev'de değil, Washington'da kararlaştırılıyor"

Ukrayna'nın dost olmayan ülkeler listesine alınıp alınmayacağı sorusunu cevaplayan Putin, "Ukrayna halkını düşman olarak görmüyorum. Ukrayna halkı ile biz biriz ama mevcut Ukrayna yönetimi Rusya'ya dost değil." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşebileceğini söyleyen Putin, "Ama ne konuşacağımızı bilmek lazım. Zelenskiy, Ukrayna'yı dış yönetimin kontrolüne verdi. Ukrayna ile ilgili kilit hayati konular Kiev'de değil, Washington'da kararlaştırılıyor. Kısmen Berlin ve Paris'te. Ne hakkında konuşacağız ki?" ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar da bu işin içindeydi"

İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te "sınır ihlali" olayını değerlendiren Putin, "Bu gemiyi batırsak bile, dünyanın, 3. dünya savaşının eşiğinde olacağını hayal etmek yine de zor olurdu. Çünkü bunu yapanlar bu savaştan galip çıkamayacaklarını biliyorlar." dedi.

İngiliz gemisinin eylemini "provokasyon" olarak nitelendiren Putin, ABD'nin de bu eyleme karıştığını söyledi. Putin, "Bu provokasyon çok karmaşık idi. Sadece İngilizler değil, Amerikalılar da bu işin içindeydi. Çünkü İngiliz gemisi gün içerisinde bizim sınırlarımıza girdi. Ancak sabah erken saat 07.30'da Yunanistan'da Girit'ten NATO askeri havaalanından ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bunu çok iyi gördük ve takip ettik." diye konuştu.

"Tatbikatı sessizce sonlandırdık"

Rusya'nın Ukrayna'ya yakın kendi sınırları içerisinde gerçekleştirdiği askeri tatbikat nedeniyle Batı'da "büyük yaygara koparıldığını" söyleyen Putin, bu hususta kimseyi rahatsız etmemek için "sessizce" tatbikatın sonlandırılması talimatı verdiğini anımsattı. Putin, "Buna olumlu tepki verecekleri, tepkinizi anladık diyecekleri yere sınırlarımıza dayandılar, sınırlarımızı ihlal ettiler." dedi.

Ukrayna topraklarının Batı ülkeleri tarafından askeri olarak ihya edilmeye başlamasından rahatsızlık duyduğunu belirten Putin, Ukrayna Anayasası'na göre ülkede yabancı askeri üs bulundurulamayacağını kaydetti. Ancak farklı biçimlerde eğitim merkezleri kurulabileceğini dile getiren Putin, "Bizimle doğrudan sınır olan bölgenin askeri olarak ihya edilmesi güvenlik alanında önemli sorunlar yaratıyor. Bu, Rusya'nın ve Rus halkının hayati çıkarlarını ilgilendiriyor. Rahatsızlık veren şey bu." ifadelerini kullandı.

Bazı ürünlerin ithalatında Türkiye örneği

Putin, kendisine yöneltilen "Markette satılan havucun fiyatı, neden Ekvador'dan gelen muzdan daha pahalı?" şeklinde soruya, küresel enflasyonun yüksek olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Enflasyonun, Rusya'da da artış eğiliminde olduğunu anlatan Putin, "Bu fiyat artışları dünyanın her yerinde yaşanıyor, maalesef küresel bir eğilime dönüştü." dedi.

Rusya'nın bazı ürünlerde kendisine yetemediğine işaret eden Putin, "Bu ürünleri de örneğin Türkiye veya Belarus'tan ithal ediyoruz. Fiyatları aşırı şekilde artan ürünlerde kontrol sağlamak için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Lojistik konusunun da fiyatlarda etkili olduğunu belirten Putin, "Sebzelerin ve meyvelerin yetiştirilmesine yönelik konular, tarımı kaldırmaya yönelik hedeflerimizin başında geliyor. Bu ürünler Rusya'da şu anda tüketimimize yetecek kadar yetiştirilmiyor." dedi.

Putin, Rusya'daki enflasyonu baskılamak gerektiğini vurgulayarak, "Rusya Merkez Bankası da enflasyonu baskılamak için faizleri artırdı. Böylelikle ekonomide nakit fazlası olmayacak ve bu da umarım enflasyonu tekrar hedeflediğimiz yüzde 4 olan seviyeye düşürecek. Ancak bu yıl söz konusu hedefe muhtemelen ulaşamayacağız, yüzde 5'e kadar düşürebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Savaş, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Putin, Karadeniz'deki İngiliz gemisini batırsalardı bile üçüncü dünya savaşının çıkmasının zor olduğunu söyledi - Son Dakika


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