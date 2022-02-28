Son dakika haber: Putin, Macron'a Ukrayna'daki savaşın durması için şartlarını iletti - Son Dakika
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Son dakika haber: Putin, Macron'a Ukrayna'daki savaşın durması için şartlarını iletti

28.02.2022 22:09
Son dakika haber: Putin, Macron'a Ukrayna'daki savaşın durması için şartlarını iletti

Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın durması için şartlarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın durması için şartlarını bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un telefonda görüştüğü kaydedildi.

Putin'in görüşmede sorunun çözümüne yönelik şartları sıraladığı belirtilen açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.

Putin'in Macron'a Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri tehdit etmemesine ve askeri olmayan yerlere özellikle dikkat ettiklerini vurguladığı açıklamada, tehdidin "sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan, yerleşim bölgelerine kasıtlı olarak saldırı silah sistemleri yerleştiren ve Donbas'ı yoğun şekilde bombalayan Ukraynalı milliyetçilerden geldiğini" söylediği aktarıldı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Putin, Macron'a Ukrayna'daki savaşın durması için şartlarını iletti - Son Dakika


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