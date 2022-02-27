Son dakika haber! Putin, Rus ordusuna özel savaş durumuna geçilmesi talimatı verdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Putin, Rus ordusuna özel savaş durumuna geçilmesi talimatı verdi

27.02.2022 18:03

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO'nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri'nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO'nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri'nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken NATO, Ukrayna'ya destek olmak ve doğu ülkelerindeki varlığını güçlendirmek için yeni adımlar attı. NATO'nun bu hamlesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir karar geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la, Kremlin Sarayı'nda görüşme gerçekleştiren Putin, Rus ordusuna yeni talimatlar verdi. Rus ordusuna özel savaş görevi rejimine geçmesini emreden Putin, "Gördüğünüz üzere Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla kalmayıp aynı zamanda önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri, ülkemize yönelik saldırgan açıklamalarda da bulunuyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber! Putin, Rus ordusuna özel savaş durumuna geçilmesi talimatı verdi
Son dakika haber! Putin, Rus ordusuna özel savaş durumuna geçilmesi talimatı verdi
Son dakika haber! Putin, Rus ordusuna özel savaş durumuna geçilmesi talimatı verdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Putin, Rus ordusuna özel savaş durumuna geçilmesi talimatı verdi - Son Dakika


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