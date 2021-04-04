Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak Ramazan ayında iftar ve sahur kısıtlamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan kısıtlamasının ardından birçok esnaf işletmesini kapatacak" dedi.

İşlerin zaten düşük olduğunu ve Ramazan kısıtlaması ile de yüzde 100 düşüş olacağını söyleyen Altan Aydemir, "İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Ortada bir salgın var. Bu salgınla mücadele ediliyor ama burada da bizim çarkı döndürmemiz için bazı beklentilerimiz vardı. Ramazan ayı ile ilgili alınan bu kararı biz beklemiyorduk. Birçok ümitlerimiz vardı. Ramazan ayında da insanlarımız hep oruç olduğu için bütün esnaflarımız, lokantalarımız zaten kapalı. Lokantalarımızın akşam iftarda bir beklentisi oluyordu. O da kapatıldı. Şimdi nasıl ayakta duracağız? Nasıl mücadele edeceğiz? Bizlerde şaşırmış durumdayız. Çünkü gündüz zaten yüzde 70 oranında işlerimizde düşüş oluyordu. Şimdi yüzde 100 düşüş olacak. Kısa çalışma ödeneğinin de bugün son günü, personellerimiz bizim başımızın tacı, çalışma arkadaşlarımız bizim olmazsa olmazlarımızdan. Ancak bin 500 TL yardım onları ne kadar geçindirecek. Personellerimiz bize gelip nasıl geçineceğiz, nasıl yapacağız? diyorlar" dedi.

Aydemir, zor dönemlerden geçildiğini ve bu dönem sonunda birçok esnafın işletmelerini kapatacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ramazanda toplu yemekler oluyordu. Kurum yemekleri ya da şirket yemekleri oluyordu. Onlardan bizlere de artık kısıtlama getirildi. Tabi ki bu beklediğimiz bir sonuç değildi. Beklediğimiz bir haber değildi. Ancak alınan kararlara da saygı duyuyoruz. Daha önce Mart ayında açılmış olduğunda bizlere bazı kısıtlamalar getirilmişti. Bizlerde geçen hafta denetimlerimizi yaptığımızda bütün esnaf arkadaşlarımın da kriterlere uyduğunu gördük. Kapıda HES kodu uygulaması gibi, girişlerde ateş ölçer ve dezenfektan konuldu. Zaten maske ve masalarda ki mesafe hep açıktı. Yani yasak kalktığından itibaren herkes harfiyen uymuştu. Gezdiğimiz kurum müdürlerimizde zaten gördüler. Lokantalarda eskisi gibi müşteri yok. Kısıtlamalar geldi. Tabi ki çok zor ve sıkıntılı bir dönem geçecek. İnşallah öyle olmaz tahminime göre birçok esnaf işletmelerini kapatacak." - KAYSERİ