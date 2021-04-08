Son dakika haber! RAMAZANDA KORONAVİRÜSE KARŞI "ONLİNE İFTAR" ÖNERİSİ - Son Dakika

Koronavirisün iftarla çok rahat bulabileceğini belirten uzmanlardan uyarı geldi...

"Ortamda eğer bir kişini koronavirüsü taşıyorsa herkesin enfekte olma olasılığı oldukça yüksek" diyen Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu online iftar tavsiyesinde bulundu.

Akkoyunlu, "Sevdiklerimizle irtibatımızı tamamen koparmak yerine bunu online olarak devam ettirelim. Online olarak iftarlarımızı beraber yapalım. Ama bunu aynı sofrayı kullanmadan yapalım" dedi.

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Ancak uzmanlar misafirlerin davet edildiği ev iftarlarına karşı tedirgin. Yemek yeme sırasında koronavirüsün çok hızlı bir şekilde bulaşacağı konusunda uyaran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Ramazan'da eve misafir almamalı ve misafirliğe gitmemeliyiz. Sevdiklerimizle irtibatımızı tamamen koparmak adına online olarak iftarlarımızı yapabiliriz" dedi.

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Koronavirüs nedeniyle Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek. Uzmanlar ise evlerde verilecek iftar davetlerine karşı tedirgin. Ramazan ayı soframızı ve yiyeceğimizi paylaşım ayı diyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Bu paylaşımı aynı zamanda hastalığı paylaşma ayına çevirmemek gerekiyor. O nedenle özellikle önceki Ramazanlarda yaşadığımız kalabalık iftar sofralarını kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Burada insanlara ikram ettiğimiz şey genellikle hurma ve yiyecek olmayabilir. Bu aynı zamanda koronavirüs de olabilir" diye konuştu.

'MİSAFİR ALMAMALI VE MİSAFİRLİĞE GİTMEMELİYİZ"

Koronavirüs açısından şu dönemki en büyük korkunun Ramazan ayı ve sonrasındaki bayram olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Bunu düğün ve cenazelerde de görüyoruz. Maalesef şu an için de en büyük korkumuz Ramazan ayı ve sonrasındaki bayram. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizi korumak adına en azından yakınlarımıza bu hastalığı bulaştırmamak ve onları riske atmamak adına bu sofraları biraz daha ertelememiz gerekiyor. Özellikle salgın bu durumundayken kesinlikle içeriden dışarıya dışarıdan içeriye hastalığı taşımamak adına misafir almamalı ve misafirliğe gitmemeliyiz. Bu Ramazan ayında evimizde oturalım. Sevdiklerimizle irtibatımızı tamamen koparmak yerine bunu online olarak devam ettirelim. Online olarak iftarlarımızı beraber yapalım. Ama bunu aynı sofrayı kullanmadan yapalım" uyarısında bulundu.

'BİR KİŞİ KORONAVİRÜSÜ TAŞIYORSA HERKES ENFEKTE OLABİLİR"

Özellikle birlikte yemek yemenin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akkoyunlu, şunları söyledi:

'Maskelerinizi indirdiğinizde daha fazla ve hızlı nefes alıp veriyorsunuz. Buna bağlı olarak aynı ortamda bulunursanız var olan bir enfeksiyon çok ciddi ve hızlı bir şekilde yayılabilir. İnsanların en tedbirsiz olduğu anlardan bir tanesi yemek esnası. Bu nedenle özellikle iftar sofralarının beraberce olmaması oldukça önemli. İftar sofrası dediğimiz zaman kapalı bir ortamda özellikle de evlerde aynı zamanda maskesiz daha yakın bir ortamda yemek yenileceği anlamına geliyor. Bu tüm tedbirlerin ortadan kalktığı bir an oluyor. Ortamda eğer bir kişini koronavirüsü taşıyorsa herkesin enfekte olma olasılığı oldukça yüksek."

'DİKKAT ETMEDİĞİMİZ SÜRECE RAKAMLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Koronavirüs rakamlarına değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 'Açıkçası tedbirlere uyulmadığı, tedbirlerin gevşetildiği ve hastalığın önemsenmediği dönemde rakamların artacağını söylemiştik. Kış aylarında ve havalar tam anlamıyla ısınmadan bu gevşemenin doğru olmadığını özellikle vurgulamıştık. Vatandaşımız alınan tedbirlerle beraber rakamların düşmesini bulaşın düşmesi gibi algıladı. Vatandaşlarımız maske ve mesafe kuralına dikkat etmedi, sosyal hareketliliği artırdı. Yalancı bir bahar vardı havaların ısınır gibi olması maalesef bizleri kandırdı. Bugün bulunduğumuz noktaya geldik. Vakalar ciddi şekilde artmış durumda. Hastanelerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Zirveyi bulduk mu' sorusu çok sık geliyor. Tedbirlere ne zaman tam anlamıyla uyar ve kendimize ne zaman daha fazla dikkat edersek maske, mesafe ve hijyene ne kadar uyarsak o zaman zirveyi bulmuş ve aşağı inmeye başlamış oluruz. Dikkat etmediğimiz sürece rakamlar artmaya devam edecek? değerlendirmesinde bulundu.