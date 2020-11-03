RAPORA GÖRE KARGO VE ÖZEL UÇUŞLARDA ARTIŞ YAŞANDI - Son Dakika

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) koronavirüs salgının havacılık sektörüne etkilerini ele alan bir rapor yayımladı. Raporun Türkiye ilgili bölümünde kargo ve genel havacılık olarak adlandırılan uçuşlarda yüzde 35'lik bir artış yaşandığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle uçuşların bir süre askıya alındığı ve haziran ayı itibariyle uçuşların yeniden başlatılan Türkiye ile ilgili Eurocontrol 'Kovid -19'un Eurocontrol üye devletlerine etkisi' başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda uçuş trafiği 2019 yılı ile ilgili yapılan karşılaştırmada nisan ve mayıs aylarında yüzde 90'ın altına düşmüş, nisan ortasında bu seviye yüzde 95'lere ulaştığı belirtildi. Haziran ayında tekrar başlayan uçuşlarla birlikte kısmi iyileşme sürecine sektördeki iyileşme eylül ayında da devam etti. Bu ayda giren Türkiye bin 971 uçuş ile 25 Eylül 'de en yüksek seviyeye ulaştığı yer aldı. Türkiye genel olarak trafik kaybı açısından Avrupa'da 6'ncı sırada yer aldığı belirtildi. RAPORDA HAVALİMANLARI TEK TEK ELE ALINDI

Havalimanlarındaki trafik sayılarının da yer aldığı raporda İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta ile kıyaslandığında ortalama 520 günlük uçuş sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 414 uçuşla ikinci sırada Antalya Havalimanı'nı ise 250 uçuş ile üçüncü sırada yer aldı. Genel havacılık ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'nda ise aynı hafta yüzde 35'lik bir trafik artışı yaşandığı açıklandı. Rapora göre mayıs ve haziran aylarında kargo uçuşlarında yüzde 40, özel uçuşlarda ise yüzde 24'lük bir artış gözlemlendi.

- İstanbul