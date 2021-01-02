Son dakika haber... Rasulayn'da sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Rasulayn'da sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı

02.01.2021 15:55
Son dakika haber... Rasulayn'da sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Terör, Bomba, Sivil, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rasulayn'da sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep FK, 90+6'da yediği golle Erzurum deplasmanında 2 puan kaybetti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Barcelona'da Coutinho, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Sobadan zehirlenen çift öldü, 3 çocuğu komşular kurtardı Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı
Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Denizlisporlu Rodallega, hastanelik oldu Rakibiyle kafa kafaya çarpışan Denizlisporlu Rodallega, hastanelik oldu         
15:47
Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı         
15:31
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür         
14:46
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu 3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu         
12:51
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 16:18:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Rasulayn'da sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 çocuk öldü, 4 sivil yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei