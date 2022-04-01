Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi

01.04.2022 11:32

Son dakika haber: TOKAT'ın Zile ilçesinde demir yolunda şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ray kelepçelerinin çalındığını belirleyip, yaklaşan yük treninin durdurulmasını sağlayarak olası bir kazayı engelledi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde demir yolunda şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, ray kelepçelerinin çalındığını belirleyip, yaklaşan yük treninin durdurulmasını sağlayarak olası bir kazayı engelledi. Yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ise tutuklandı.

Zile ilçesinde 30 Mart gecesi demir yolu hattı üzerinde şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisi fark eden şüpheliler kaçtı. Polislerin bölgede yaptığı incelemede, ray kelepçelerinin söküldüğü belirlendi. Hemzemin geçide 300 metre mesafede rayların beton travers bağlantısını sağlayan vida ile kelepçeler bulundu. Polis ekipleri, TCDD görevlilerine haber verdi. Görevliler de Sivas istikametinden gelen yük treninin vatmanı ile iletişime geçti. Vatman, treni bölgeye yarım saatlik mesafede durdurdu. Kelepçelerin yerine monte edilmesinin ardından yük treni, rötarlı olarak yoluna devam etti.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerinin Bahadır Kaya (20) ile Hüseyin Kaya (20) olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla ilçe merkezinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 27 ray kelepçesi ile 27 ray vidası bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır Kaya ile Hüseyin Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi
YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise 'Bu defa görmezden gelin' dedi Son dakika gündem: Hurdaya ayrılan motosiklet ile kaza izlerken yakalandı, polise 'Bu defa görmezden gelin' dedi Amatör balıkçıların köpekbalığını kurtarma çabası kamerada Amatör balıkçıların köpekbalığını kurtarma çabası kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan mı olacak?
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:31 Ev değil resmen müze! Kaçakçılık ekipleri baskın yaptıkları evde değeri 60 milyonu bulan sikkeler buldu
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Polisin çabası tren kazasını önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement