Son dakika haber! Raylardan sıçradığı iddia edilen kıvılcım yangın çıkardı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, yük treni geçtiği sırada raylardan sıçradığı iddia edilen kıvılcım yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı İmanlar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yük treni geçtiği sırada çıkan kıvılcım, rayın kenarında bulunan otlara sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın küçük çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesini engellemekte zorlanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyük alanda etkisini gösteren yangın ekiplerin ve vatandaşların gayretleri ile yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK