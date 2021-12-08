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Son dakika haber | REFÜJDE YÜRÜRKEN BİR ANDA YOLA ATLADI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber | REFÜJDE YÜRÜRKEN BİR ANDA YOLA ATLADI; KAZA ANI KAMERADA

08.12.2021 08:28
Son dakika haber | REFÜJDE YÜRÜRKEN BİR ANDA YOLA ATLADI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika gündem haberi: BEYOĞLU'nda hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

BEYOĞLU'nda hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yola savrularak ağır yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 metre geride bulunan trafik ışıklarını kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yaya, refüjde yürürken aniden hızla akan trafikte yola atladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan otomobil duramayarak yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde refüjde yürüyen yayanın aniden yolun karşısına geçmek için yola atladığı görülüyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan otomobil duramayarak yayaya çarpıyor. Yere savrulan yayayı görenler yardıma koşuyor.

Otomobil, Beyoğlu, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | REFÜJDE YÜRÜRKEN BİR ANDA YOLA ATLADI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | REFÜJDE YÜRÜRKEN BİR ANDA YOLA ATLADI; KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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