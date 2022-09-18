Kaza, saat 22.00 sıralarında Denizli- Pamukkale karayolu Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Pamukkale'den Denizli istikametine gitmekte olan Osman Kök (66) yönetimindeki 20 BE 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girip palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Kök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman Kök'ün cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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