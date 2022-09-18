Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

18.09.2022 02:01

Son dakika habere göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüjü çıkarak palmiye ağacına çarpıp, karşı şeride geçerek devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin refüjü çıkarak palmiye ağacına çarpıp, karşı şeride geçerek devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Denizli- Pamukkale karayolu Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Pamukkale'den Denizli istikametine gitmekte olan Osman Kök (66) yönetimindeki 20 BE 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girip palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Kök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Osman Kök'ün cansız bedeni, savcı ve polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Denizli'den Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken, trafik yan yollardan sağlandı. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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