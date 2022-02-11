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Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü

11.02.2022 18:42

Son dakika haberi: Bursa'da, aralarında husumet bulunan ve eve götürüp rehin aldıkları iki gencin önce ellerini bağlayıp darp eden, ağızlarına silah dayayıp tehdit ettikten sonra gençlerden birine mermi yutturan şahıslar, gözaltına alınmıştı.

Bursa'da, aralarında husumet bulunan ve eve götürüp rehin aldıkları iki gencin önce ellerini bağlayıp darp eden, ağızlarına silah dayayıp tehdit ettikten sonra gençlerden birine mermi yutturan şahıslar, gözaltına alınmıştı. Zanlılar, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Bursa'da Yaşar Deniz Ç. (28) ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. (26) ve M.Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. Yaşar Deniz Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti. Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven Yaşar Deniz Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y., daha sonra M.Ş.'ye silah zoruyla mermi yutturdu. Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri izledikten 10 dakika sonra operasyon düzenleyerek Yaşar Deniz Ç.'yi ve yanındaki Ebubekir T. ile Gökhan Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Deniz Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı, aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M. ve M.Ş.'yi zorla eve götürdü. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve M.Ş.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Yaşar Deniz Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi önce tekme ve yumruklarla dövdü. Daha sonra Yaşar Deniz Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve M.Ş.'nin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Yaşar Deniz Ç., tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi de M.Ş.'ye yutturdu. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları M.Ş.'ye kadın elbisesi giydirdi. Zanlılar, E.M.'ye ve M.Ş.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını cep telefonu kamerasıyla da anbean kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının görüntülü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek 10 dakika içerisinde o eve operasyon düzenledi. Yaşar Deniz Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yaşar Deniz Ç.'nin 11 suç kaydı ve 1 aranmasının olduğu, kısa süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştirdiği öğrenildi. Olaya sebep gösterilen Gamze Ü.'nün de 4'ü uyuşturucudan 20 suç kaydı ve 16 kayıp kaydının olduğu ortaya çıktı.

Adrese yapılan operasyonda ise 1 adet tabanca, telsiz, kelepçe ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Öte yandan E.M.'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık raporu düzenlenmek üzere hastaneye sevk edildi. 1'i kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Kamur - Hakan Gönül/ İHA)

Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü
Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren 4 kişilik çete hastaneye götürüldü - Son Dakika
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