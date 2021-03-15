Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi - Son Dakika

Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi

15.03.2021 18:27
Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Rekabet Kurulu, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında başlattığı soruşturmada, firmanın rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında başlattığı soruşturmada, firmanın rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin, incelenen dönemde rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiğine oybirliği ile karar verildi.

Söz konusu ihlale ilişkin, 12 Haziran 2014'te Kurul kararı ile işbu soruşturma dönemini kapsayan süreçte bahsi geçen eylemlere yönelik idari para cezası uygulanması nedeniyle firmaya herhangi bir ilave para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, Para Cezası, Mey İçki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi - Son Dakika Ekonomi


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