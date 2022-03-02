Son dakika haber... Rekabet Kurumu'ndan Samsun ve Bursa'daki özel hastanelere 57 milyon TL ceza - Son Dakika
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Son dakika haber... Rekabet Kurumu'ndan Samsun ve Bursa'daki özel hastanelere 57 milyon TL ceza

02.03.2022 18:43
Son dakika haber... Rekabet Kurumu'ndan Samsun ve Bursa'daki özel hastanelere 57 milyon TL ceza

Son dakika habere göre REKABET Kurumu'nca Samsun ve Bursa'daki bazı özel hastanelere rekabeti engelleyici ve sınırlandırıcı faaliyetlerinden dolayı 57 milyon 958 bin 835,19 TL idari para cezası verilmesi yönünde karar alındı.

REKABET Kurumu'nca Samsun ve Bursa'daki bazı özel hastanelere rekabeti engelleyici ve sınırlandırıcı faaliyetlerinden dolayı 57 milyon 958 bin 835,19 TL idari para cezası verilmesi yönünde karar alındı.

Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik bazı özel sağlık kuruluşları ve teşebbüs birlikleri hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Buna göre; 24 Şubat 2022 tarihinde toplanan Rekabet Kurulu'nca gerçekleştirilen müzakere sonucu Samsun ve Bursa'da faaliyet gösteren bazı özel sağlık kuruluşlarının, serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit ettiğine, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunduğuna, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiğine, çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranını belirleyerek iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına kanaat kılındı.Söz konusu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle ihlal gerçekleştirdiği tespit edilen teşebbüslere toplam 57 milyon 958 bin 835,19 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.


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Rekabet Kurumu, Türk Lirası, Samsun, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rekabet Kurumu'ndan Samsun ve Bursa'daki özel hastanelere 57 milyon TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Rekabet Kurumu'ndan Samsun ve Bursa'daki özel hastanelere 57 milyon TL ceza - Son Dakika
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