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Son dakika haber... Rektör Prof. Dr. Erdöl: 15 Temmuz evrensel tam bağımsızlık manifestosudur - Son Dakika

Son dakika haber... Rektör Prof. Dr. Erdöl: 15 Temmuz evrensel tam bağımsızlık manifestosudur

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:04
Son dakika haber... Rektör Prof. Dr. Erdöl: 15 Temmuz evrensel tam bağımsızlık manifestosudur, System.String[]

Son dakika haberler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "15 Temmuz'da; milli iradeyi antidemokratik eylemlerin en aşağılığı olan darbe ile devirmeye teşebbüs edenler, millet iradesini 'Pensilvanya' iradesi ile değiştirme hasisliğini dünyanın gözü önünde gerçekleştirmeye çalışmış lakin...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "15 Temmuz'da; milli iradeyi antidemokratik eylemlerin en aşağılığı olan darbe ile devirmeye teşebbüs edenler, millet iradesini 'Pensilvanya' iradesi ile değiştirme hasisliğini dünyanın gözü önünde gerçekleştirmeye çalışmış lakin çok şükür, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen çağrısı ve asil liderliği; gazi milletimizin liderine, ülkesine kahramanca sahip çıkışı bereketine muvaffak olamamışlar dünya şahitliğinde rezil rüsva olmuşlardır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinde 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Programa; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Elevli, SBÜ Genel Sekreteri Dr. Öner Güner, akademik ve idari personel ile şehit aileleri katıldı.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasının ardından konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, " Bir milletin uyandığı, bir medeniyetin tazelendiği, dünya mazlumlarının rahat bir nefes aldığı; kana bulanmak istenen bir gecenin şana bezendiği tarih olan 15 Temmuz'un sene-i devriyesi münasebetiyle O gece Bayrak inmez, Ezan dinmez, Vatan bölünmez diyerek zulme rıza göstermeyen, bedenleriyle işgal girişimini püskürten Aziz Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.

"15 TEMMUZ AZİZ VATANIMIZIN DIŞ MİHRAKLARA İNDİRİLMİŞ TEVHİT TOKADIDIR"

Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi bedenini siper ederek ve kanı ile bedel ödeyerek tarih yazmayı karakter edinmiş Asım'ın nesli zincirinin son halkası olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Rektör Erdöl, "15 Temmuz aziz vatanımızın üzerinde kirli emelleri olan bütün dış mihraklara indirilmiş tevhit tokadıdır. Bu yönüyle 15 Temmuz, necip bir milletin irade beyanı, evrensel tam bağımsızlık manifestosudur. Artık kirli hesapların, derin darbelerin, yüce bir milleti esareti altına alamayacağının haykırışıdır. 15 Temmuz atalarımızın mübarek kanıyla sulanan bu aziz topraklarda, kutlu uyanışın, birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhunun yeniden dirilişidir. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacaktır" ifadesini kullandı.

SAĞLIK PERSONELİMİZ O GECENİN SELAMETE ERDİRİLMESİ İÇİN 14 MART RUHUYLA ÇALIŞTI

Paralel ihanet çetesi tarafından akıl almaz bir şekilde milletimizin üstüne bomba yağdırılan 15 Temmuz gecesi, tıpkı 14 Mart 1919'da işgale ilk tepkiyi gösteren öncü meslektaşlarımız gibi, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin iki saat kulesi arasına al bayrağımızı çekerek aynı ruh ve aynı heyecanla ihanete boyun eğmeyeceğimizi haykırdık diyen Rektör Erdöl, "15 Temmuz gecesi ve sonrasında hastanelerimizde görev yapan başhekimden temizlikçiye kadar tüm sağlık personelimiz o gecenin selamete erdirilmesi için 14 Mart ruhuyla çalıştı" dedi.

Rektör Erdöl sözlerini şöyle sürdürdü;

"Darbe teşebbüsünün ilk dakikasından itibaren sağlık hizmeti verilmesinde olağanüstü gayret gösteren sağlık personelimize de özellikle teşekkür ediyorum. Bu son işgal hareketi karşısındaki Tıbbiyeli duruşu göstermiştir ki 1827'nin 14 Mart'ının yenilikçi, girişimci ruhu, 1919'un 14 Mart'ının cesur, direnişçi ruhu ve 15 Temmuz'un milli şuuru, özünden hiçbir şey yitirmeden Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin çatısı altında kendini her daim muhafaza etmektedir ve etmeye de devam edecektir."

Program senato üyelerinin Nakkaştepe'de bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretiyle sona erdi.


Cevdet Erdöl, 15 Temmuz, Rektör, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Rektör Prof. Dr. Erdöl: 15 Temmuz evrensel tam bağımsızlık manifestosudur - Son Dakika


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