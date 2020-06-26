Son dakika haber: Rektör Uzun, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

Son dakika haber: Rektör Uzun, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Son dakika haberine göre Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek aday öğrencilere başarılar diledi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek aday öğrencilere başarılar diledi.

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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili bir mesaj yayımladı. Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ileten Rektör Uzun, "Yoğun bir emek ve çalışma sürecinin ardından milyonlarca öğrencimiz gelecekleri için önemli bir noktaya ulaşmış bulunmaktadır. Uzun soluklu çalışmaların ardından bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda üniversite adayları hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Bir ölçme-değerlendirme aracı olan bu sınavlar onları yükseköğretim kurumlarına taşıyacak adımı temsil etmektedir. Bu süreçte Bartın Üniversitesi ailesi olarak, fedakar ailelerimizin ve tüm öğrencilerimizin heyecanına ortak olduğumuzu ve kendileri için en iyisini dilediğimizi belirtmek istiyorum. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gerçekleştirilecek sınavlarla elde edilecek sonuçların öğrencilerimizi hayallerine ulaştıracak bir neticeyle sonuçlanmasını tüm kalbimle temenni ediyorum" dedi.


"Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi'ne bekliyoruz"


Bartın Üniversitesi'nin "öğrenci odaklı" eğitim-öğretim anlayışıyla hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin yanında olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, "Alanında yetkin akademisyenleri, özveri ile çalışan idari insan kaynağı, kıymetli mezunlarımız ve öğrencilerimizle büyük bir aile olan Bartın Üniversitesi her sene yeni üyeleriyle zenginliğini arttırıyor. Ülkemizin 81 ilinden ve 57 farklı ülkeden öğrencilerimizle kaliteli eğitim ortamlarının yanı sıra sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerle bir araya geliyor ve geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki 9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve enstitümüz bünyesinde yapılan her çalışmada bilgi ve yetenekleriyle bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişmesine önemli katkılar sunacak bireyler yetiştiriyoruz. Bu doğrultuda başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BARTIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rektör Uzun, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika

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