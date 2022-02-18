Üye Girişi
Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada

18.02.2022 18:24

Son dakika haberleri... Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada Kent merkezinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi Mersin'de...

Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada

Kent merkezinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

MERSİN - Mersin'de 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden restoran işletmecisinin bıçaklanma anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 17 yaşındaki Y.E.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Can Sürvar'ın yakındaki ışıkları yanan bir markete sığınmaya çalıştığı, ancak yapının kilitli olması üzerine içeriye giremediği görüldü. "Çıkın lan" diye bağıran bıçaklı saldırgana karşı koyamayıp uzaklaşmaya çalışan Can Sürvar'ın, bir kaç adım attıktan sonra aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kaldırıma yığıldığı anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada
Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada
Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada

YORUMLAR
500
İrem'in katil zanlılarına müebbet hapis istemi İrem'in katil zanlılarına müebbet hapis istemi Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi Mersin'de 17 yaşındaki hamile gencin ölümüne ilişkin davaya devam edildi Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
18:00 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, suikastinde yakalanan 1 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:39 32 yaşındaki adamın evinin önünde bıçaklanarak öldürüldüğü anların video kaydı gün yüzüne çıktı!
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 18:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement