Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem'in davasında tek tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika

Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem'in davasında tek tutuklu sanık tahliye edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Ebru Erdem'in 9. kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda sanıklar Serdar Taş ve Kemal Sönmez'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme bu celse verdiği ara kararında davanın tutuklu sanığı Serdar Taş'ın tahliyesine hükmetti.

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9. katından düşerek ölmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serdar Taş ve evi kiralayan tutuksuz sanık Kemal Sönmez'in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada sanığın tutukluluğu yönünden görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında olay yerinde keşif yapılmadığını aktararak, uzman bilirkişiler ile keşif yapılmasını talep etti. Savcı ayrıca mütalaadan sonra Adli Tıp Kurumu'nun dosyaya rapor sunduğunu belirterek, keşif sonucu hazırlanacak tutanak ve sunulan raporların incelenip mütalaanın değerlendirilmesini istedi.

Söz verilen sanık Serdar Taş, "Ben 28 aydır bu dosyadan tutukluyum. Savunmalarım geçerlidir. Aleyhime herhangi bir delil yoktur" dedi.

Sanık Serdar Taş'ın avukatı Ozan Fırat Erdoğan ise soruşturma aşamasında keşif yapıldığını belirterek, "Maktule uygun cansız manken ile olay mahallinde keşif yapılmıştır. Keşif talebinin reddini talep ediyoruz. Müvekkilin tahliyesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını gerektirir somut gerekçe olmaması, sanığın olağan tutukluluk süresinin dolması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle ev hapsi adli kontrol şartıyla Serdar Taş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme savcının keşif talebinin ise reddine hükmetti. Ara kararda dosyanın yeniden mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine de hükmedildi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece'de 20 Mart 2019'da 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olay anlatılmıştı. Olayın gerçekleştiği evin sanık Kemal Sönmez tarafından diğer sanık Serdar Taş ve maktul Ebru Erdem'e günlük olarak verildiği iddianamede açıklanarak, genç kızın düştüğü sırada sanık Taş'ın binadan hızlıca çıkıp taksiye bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı belirtilmişti. Olayın ardından yapılan otopsi incelemesinde maktul Ebru Erdem'in sağ karın boşluğunda 2 adet kesici delici alet yaralanması ve genital muayenesinde yırtık olduğu tespit edilmişti. İddianamede ayrıca yapılan incelemelerde sanık Serdar Taş ve maktul Ebru Erdem'in olay günü uyuşturucu kullandığı aktarılmıştı. Savcılık, sanık Serdar Taş'ın 'çocuğa yönelik kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan 22,5 yıldan az olmamak kaydıyla, 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Olayın gerçekleştiği evi arkadaşı Serdar Taş'a veren Kemal Sönmez'in ise 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.