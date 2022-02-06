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Son dakika haber | Rio de Janeiro'da öldürülen Kongolu genci anmak için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber | Rio de Janeiro'da öldürülen Kongolu genci anmak için gösteri düzenlendi

06.02.2022 15:22

Son dakika haberler: Anma gösterisinden detaylar RİO DE JANEİRO - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Brezilya'daki mültecilere yönelik şiddete karşı ve 24 Ocak'ta darbedilerek öldürülen 24 yaşındaki Kongolu Moise Kabagambe'yi anmak için gösteri düzenlendi.

Anma gösterisinden detaylar

RİO DE JANEİRO - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Brezilya'daki mültecilere yönelik şiddete karşı ve 24 Ocak'ta darbedilerek öldürülen 24 yaşındaki Kongolu Moise Kabagambe'yi anmak için gösteri düzenlendi. 2011 yılında annesi ve kardeşleriyle birlikte Kongo'dan Brezilya'ya mülteci olarak gelen Kabagambe, 24 Ocak'ta iki günlük ödemesinin yapılmasını talep etmek için çalıştığı büfeye gitmişti. Şiddete dönüşen tartışma sonucu Kabagambe dövülerek öldürülmüştü.

Son dakika haber | Rio de Janeiro'da öldürülen Kongolu genci anmak için gösteri düzenlendi
Son dakika haber | Rio de Janeiro'da öldürülen Kongolu genci anmak için gösteri düzenlendi
Son dakika haber | Rio de Janeiro'da öldürülen Kongolu genci anmak için gösteri düzenlendi

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Brezilya, Ocak, Rio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rio de Janeiro'da öldürülen Kongolu genci anmak için gösteri düzenlendi - Son Dakika


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