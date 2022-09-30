Son dakika haber! Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliye talebine ret - Son Dakika
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Son dakika haber! Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliye talebine ret

30.09.2022 16:14
Son dakika haber! Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliye talebine ret

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasının tutuklu sanıkları mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, suçsuz olduklarını savunup tahliye talep etti.

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasının tutuklu sanıkları mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, suçsuz olduklarını savunup tahliye talep etti. Mahkeme, talepleri reddetti.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 4'ü tutuklu, 9 kişi hakkında, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından, 'bilinçli taksirle 6 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma Ensari ve Ender Ensari'nin davaları da mevcut davayla birleştirildi ve sanık sayısı 13'e yükseldi.

TANIKLAR DİNLENDİSanıkların yargılanmalarına bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar mimar Ali Serdar Bayram ve yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatların da katıldığı duruşmada tanıklara söz verildi. Diş hekimi polikliniği çalışanlarından G.E., "İlk önce başım dönüyor zannettim. Arda Bey kapıyı açıp deprem olduğunu söyledi. Koşarak dışarı çıktım. Merdiven kenarları çatlamıştı ve asansörlerin camları patlamıştı. Bina da hemen yıkıldı. Hepsinin içeride olduğunu anladıktan sonra AFAD geldi. Dairede kolon kesme, duvar yıkılması gibi durum olmadı" dedi.'YILLAR ÖNCE TESTLER YAPMIŞLARDI'Binanın görevlisi M.G. deprem anını anlatarak, "Servise çıkmak için kapının önünde beklerken deprem oldu ve hemen uzaklaştım. İnsanlar kaçmaya başladı. Yıllar önce binayı denetlemek için Bayraklı Belediyesi'nden görevliler gelmiş, 2'nci ve 3'üncü katta kendi cihazlarıyla testler yapmışlardı" ifadelerini kullandı.Duruşmada söz verilen tutuklu Ali Serdar Bayram, ruhsatta imzası bulunduğu için 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, Hasan Hüseyin Özkan da suçsuz olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip davayı erteledi.

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İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında tanıklar dinlendi İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında tanıklar dinlendi
Kaynak: DHA

Hüseyin Özkan, Serdar Bayram, İzmir, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliye talebine ret - Son Dakika

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