Son dakika haber! Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanıkların tahliye talebine ret

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasının tutuklu sanıkları mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, suçsuz olduklarını savunup tahliye talep etti. Mahkeme, talepleri reddetti.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada 4'ü tutuklu, 9 kişi hakkında, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi. Sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından, 'bilinçli taksirle 6 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma Ensari ve Ender Ensari'nin davaları da mevcut davayla birleştirildi ve sanık sayısı 13'e yükseldi.