Son dakika haber! Rize'de 88 yaşındaki hasta "başparmak anjiyografi" operasyonuyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve çeşitli rahatsızlıkları olan hastanın anjiyosu, kasık veya el bileği yerine başparmak bölgesinden yapıldı.

Artvin'de yaşayan 88 yaşındaki Bektaş Yılmaz, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastaneden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kalbe giden ana damarının tıkalı olduğu belirlenen Yılmaz, Prof. Dr. Yüksel Çiçek, Dr. Öğretim Üyesi Elif Ergül ve koroner anjiyografi ekibinin "başparmak anjiyografi" yöntemiyle gerçekleştirildiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Çiçek, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce gırtlak ve prostat kanseri nedeniyle tedavi gören Bektaş Yılmaz'ın, hastanelerinin acil servisine göğüs ağrısı, genel durumunda kötüleşmeyle başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerde hastada, kalp damar tıkanıklığına ilaveten kemik iliği yetersizliği nedeniyle ciddi düzeyde kansızlık, kanda beyaz küre ve kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücre sayısının düşüklüğü, aynı zamanda böbrek yetmezliği bulgularını tespit ettiklerini belirten Çiçek, hasta ve yakınlarına bu riskli durumları izah ettiklerini aktardı.

Çiçek, hastanın yaşının ileri olması ve birçok rahatsızlığının bulunmasını göz önünde bulundurarak anjiyosunu başparmak bölgesindeki "enfiye çukuru"nu kullanarak yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Sol elin atar damarının en uç kısmı olan distal radial artere enfiye çukurundan giriş yaparak kalbe giden tıkalı ana damarı, tüm koroner anjiyografi ve stent işlemini 25-30 dakika gibi kısa bir süre içinde başarılı şekilde tamamladık ve hastamızın göğüs ağrılarını gidererek konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine imkan sağlamış olduk." dedi.

Başparmak yöntemiyle anjiyografi işleminin Türkiye'de yeni yeni bazı büyük merkezlerde yapılmaya başlandığını dile getiren Çiçek, "Hastamız bize son çare olarak tedavi ümidiyle geldi. Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa uygulanan başparmak bölgesinden anjiyografi yöntemiyle hastayı hayatta tuttuğumuz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Çiçek, kasık veya el bileği bölgesinden anjiyografi yerine kol ve eli besleyen atar damarın en uç kısmı olan başparmak bölgesinden girilerek yapılmasının birçok avantajı bulunduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çoğunlukla sol el başparmak bölgesinden yapılan bu anjiyografi yönteminde işlem sırasında hasta kolunu sol kasık bölgesine doğru normal duruş pozisyonunda tutmakta, bu pozisyon hem hasta hem de doktor açısından büyük konfor sağlamaktadır. Özellikle kronik böbrek hastalığı olan hastalar için ilerde hemodiyaliz ihtiyacı olursa enfiye çukuru yaklaşımı gelecekteki arterio-venöz fistül ihtiyacı yani diyaliz yapılacak damar bölgesi için gerekecek damarı korumuş olur. Ayrıca enfiye çukuru yaklaşımı, koroner arter baypas cerrahisi gereken hastalarda el bilek bölgesindeki atardamarın baypas için kullanılmasına imkan sağlar. İşlem sonrası kanamanın durdurulması daha kolay, istenmeyen kanama ve şişliklerin oluşması da çok daha azdır."

???????Kliniklerine bölge insanının yanı sıra özellikle son zamanlarda Gürcistan başta olmak üzere yurt dışından da hasta geldiğine işaret eden Çiçek, yaz döneminde de İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden hasta başvurusu aldıklarını sözlerine ekledi.