RİZE'DE BIÇAK VE DEMİR ÇUBUKLARLA İŞ YERİ BASKINI KAMERADA - Son Dakika

RİZE'de bir iş yerini basan 4 kişi, bıçak ve demir çubuklarla 2 kardeşi yaraladı. Kaçan 3 saldırgan yakalanırken, 1'i aranıyor. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine gelen E.A. (28), E.A. (27), M.A.S. (26) ve S.K. (26), demir çubuklarla etrafa zarar verdi. Saldırganlar iş yeri sahipleri Beytullah Balcı'yı (28) kolundan bıçakladı, kardeşi Muhammet Ali Balcı'yı (24) darbetti. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İş yeri ve sahiplerine saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan E.A., E.A., ve S.K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, M.A.S. ise aranıyor. 4 kişi hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ'

Saldırıya uğrayan Muhammet Ali Balcı, 'Benim ağabeyim önceden uyuşturucu kullanıyordu. O dönemde bu insanlarla tanışmıştı. Sonrasında tedavisini oldu, bunlardan uzaklaştı. Ağabeyim bunların yine uyuşturucu sattığını öğrenince bunlarla ilgili konuşmuş. Bu konuşmalar o kişilerin kulağına gitmiş. Onlarda gelip bizim dükkanımıza saldırdılar. Demir çubuklarla dükkanımızı darmadağın ettiler, bizi darbettiler. Ağabeyimi kolundan bıçakladılar. Şehir eşkıyaları haneye tecavüz edip, iş yerimize saldırıyorlar. Bir gece tutuklu kalıp sonrasında serbest bırakılıyorlar. Adaletin yerini bulmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz' dedi.