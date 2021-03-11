Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, yürütülen tüm çalışmalara rağmen Kovid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Köprüköy'de bugünden itibaren karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kararların toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alındığı vurgulandı.