Son dakika haber: Rize'de debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Yağış sonucu dere sularının yükselmesi üzerine 7 kişinin bahçede kaldığını belirten Uzunalioğlu, "Tekrar karşı tarafa geçememişler. Biz hava hattı kurduk, halat yardımıyla daha sonra dereden vatandaşları karşıya geçirdik." dedi.

AKUT Rize ekibi lideri Güçlü Uzunalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan vatandaşların sabah saatlerinde çay toplamak için dereden yürüyerek karşıya geçtiğini söyledi.

İlçenin Handağı köyünde yaş çay toplamak için bahçeye giden 7 kişi, şiddetli yağış sonucu derenin debisinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:31

Kaynak: AA

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