Son dakika haber... Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

16.03.2022 15:16

Bir son dakika haberine göre Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldıRİZE Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına düşen köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

RİZE Rize'nin Pazar ilçesinde dere yatağına düşen köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir köpek Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan dere yatağına düştü. Dere yatağına düşen köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri ve Pazar Belediyesi zabıta ekipleri, köpeği bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 metrelik dere yatağına merdiven yardımıyla inen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu köpeği kucağına alarak mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Son dakika haber... Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haber... Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Rize'de dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika


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