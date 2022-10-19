Son dakika 3. sayfa: Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

19.10.2022 17:27

Son dakika haberler... Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı Rize'de polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

RİZE - Rize'de polis ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması ile mücadele çerçevesinde "Gazi Turgut Aslan" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 15 bin 900 TL, 10 bin 500 ABD Doları, 50 Euro, 23 gram Altın, 1 Adet bilezik, 1 adet altın lira ve incelenmek üzere çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Rize'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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