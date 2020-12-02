Son dakika haber... Rize'de hastanelerde randevulu sağlık hizmeti verilecek - Son Dakika

Rize'de 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hastanelerde acil durumlar dışında sadece randevulu sağlık hizmeti verileceği bildirildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde hizmet veren Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 vakalarının beraberinde getirdiği yoğun iş yükü olduğu belirtildi.

Yoğunluğu kontrol edebilmek, sağlık personelinin üzerindeki iş yükünü azaltabilmek hedeflendiğine işaret edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren polikliniklerden yalnızca MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi- Alo 182) üzerinden randevu alınması suretiyle hizmet alınabilecektir. Ciddi tıbbi problemi olan ve mutlak suretle poliklinikte uzman doktor tarafından muayene edilmesi gereken ancak hiçbir şekilde randevu alamayan hastalarımız için ise gerek hastanelerimizin gerekse sağlık müdürlüğümüzün kapıları sonuna kadar açıktır."

Açıklamada, bu süreçte acil servislerin hizmetinin kesintisiz devam edeceği kaydedilerek, "Acil problemi olan vatandaşlarımız her zamanki gibi bu servislerimize başvurabileceklerdir. Bu zorlu süreçte ciddi iş yüküyle boğuşan ve hastalarımıza hak ettikleri sağlık hizmetlerini vermek için büyük uğraş gösteren sağlık çalışanlarımıza destek olmak için elimizden geldiğince aile hekimlerimizden hizmet almaya gayret edelim." ifadesine yer verildi.