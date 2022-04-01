Son dakika haber | Rize'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber | Rize'de kaçak sigara operasyonu

01.04.2022 16:00
Son dakika haber | Rize'de kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli sigara kaçakçılığından gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli sigara kaçakçılığından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde il merkezi ve Çayeli ilçesinde 5 ikamet ve 2 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet sanayi tipi sigara sarma makinası, 3 adet kompresör, 648 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 830 adet dolu makaron, 262 bin 800 adet boş makaron, bin 105 adet sigara yapımında kullanılan ağızlık, 400 adet sigara satışında kullanılan şeffaf poşet ve 271 adet 9.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Olayla ilişkin 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. - RİZE

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Kaçakçılık, Çayeli, Sigara, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Rize'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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