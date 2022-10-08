Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada valizde, başka bir araçta ise yedek lastik içine saklanmış toplam 186,36 gram metamfetamin ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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