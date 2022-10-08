Son dakika haber | Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

08.10.2022 11:14
Son dakika haber | Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Rize'de narkotik alan denetimi uygulamasında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Rize'de narkotik alan denetimi uygulamasında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada valizde, başka bir araçta ise yedek lastik içine saklanmış toplam 186,36 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Rize'de narkotik denetiminde yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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