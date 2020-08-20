Son dakika haber! Rize'de otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Öte yandan, kazada vefat eden İsa Çinici'nin, Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki Merkez Camisi'nde sözleşmeli imam olarak görev yaptığı, cenazesinin ise memleketi Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Otomobilde bulunan Orhan ve eşi Ümmügülsüm Demir ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize- Erzurum kara yolunda İsa Çinici'nin kullandığı 25 FZ 415 plakalı otomobil, karşı yönde seyreden Ş.K. yönetimindeki 53 AAY 240 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:33

Kaynak: AA

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