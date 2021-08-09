Son dakika haber! Rize'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlçenin Çilingir köyü mevkiinde Ü.İ'nin (23) kullandığı 53 AJ 644 plakalı otomobil, Çayeli istikametine seyir halinde iken sürücünün yanlış yola girip geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 45 metrelik uçurumdan takla atarak yuvarlandı.

Otomobildeki Metehan Kısır (17) ve Mehmet Kısır (19) yaralandı.

Ağır yaralanan Metehan Kısır kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü ile Mehmet Kısır, Recep Tayyip Erdoğan Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.