Rize'de sel felaketinde kayıp sayısı 4'e yükseldi

Rize AFAD: "Salarha bölgesi Muradiye beldesinde bir evin göçük altında kaldığı ve evde 3 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşılmış, ekipler çalışmaktadır. Ayrıca Güneysu ilçemizde 1 vatandaşımızdan haber alınamıyor"

Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli İlçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/m2 yağış kaydedilmiştir

RİZE - Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yaşanan sel felaketi nedeniyle kayıp sayısının 4 kişiye yükseldiğini aktardı. Açıklamada, Salarha bölgesi Muradiye beldesinde meydana gelen göçükte evde bulunan 3 kişinin arandığı ve Güneysu ilçesinde ise 1 kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Bölgede ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "13.07.2021 tarihinde başlayıp 14.07.2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar neticesinde Merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere ilimizin genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Meydana gelen bölgesel ölçekli afette çeşitli kanallardan ilk etapta ulaşan bilgiler şu şekildedir:

Çayeli Büyükköy beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahallede birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamıyor. 6 ayrı bölgeden toplam 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur.

Çayeli Madenli Beldesinde belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır.

Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana gelmiştir. Ayrıca Kıbledağı Çamlıca köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Bu bloktaki arama kurtarma çalışmaları Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez Mahallelerin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur.

Rize Merkez Muradiye Beldesi Orta Mahallede bir bina yıkılmış enkaz altında 2 kişinin kaldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İDAK, JAK ve Jandarma ekipleri iş makinelerin desteğinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmektedir. Yine Muradiye beldesinin birçok noktasında heyelanlar nedeniyle mahsur kalan aileler bulunmaktadır.

Rize Merkez ve Salarha Vadilerindeki birçok köyden konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaşmıştır. Bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar mevcuttur. İl Afet ve Acil Durum Merkezinde İl Koordinasyon Kurulu Sayın Valimiz Başkanlığında bütün üyelerin katılımı ile tam faal halde çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli kanallardan gelen ihbarlar anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Meteorolojik verilere göre son 24 saat içerisinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli İlçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/m2 yağış kaydedilmiştir. Rize Valimiz Sayın Kemal ÇEBER başkanlığında İlgili tüm kurumlarımızın katılımıyla İl AFAD binasında kriz merkezi oluşturulmuştur." ifadelerine yer verildi.